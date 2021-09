У білому вбранні і на руках у брюнета-красеня: Сару Джесіку Паркер заскочили папараці

Акторка потрапила до об'єктивів фотографів на вулицях Нью-Йорка.

Папараці сфотографували Сару Джесіку Паркер на знімальному майданчику серіалу And Just Like That — продовження культового серіалу "Секс у великому місті".

У цей момент акторку ніс на руках молодий красень-брюнет. Мабуть він її підняв з інвалідного візка і ніс до бусу. Джессіка Паркер зображала велике здивування. Одягнена вона була у білий костюм з чорним поясом, який доповнила ляпанцями з жовто-білими бантами.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

У руках зірка тримала по половині батона. Хвилясте волосся її було розпущене, а на обличчі був максимально природний макіяж.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Раніше на знімальному майданчику Сара постала з кучерявою зачіскою і в картатому костюмі, який складається з широких шортів та об'ємної сорочки. Через плече у Сари висіла руда сумка крос-боді, а взута вона була у шкіряні мюлі на високих підборах.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

До слова, у серіалі And Just Like That знімається три подруги — Синтія Ніксон, Сара Джессіка Паркер і Крістін Девіс, вони грають героїнь Міранду, Керрі і Шарлотту.

Читайте також: У сукні з градієнтом і солом'яному капелюсі: Сара Джессіка Паркер на зніманнях серіалу

Образи Сари Джесіки Паркер (21 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання