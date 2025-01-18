У білому вбранні та лоферах: Камерон Діас позувала у фотосесії у Лондоні

52-річна Камерон Діас повернулася у світ кіно після перерви. Акторка знялася в екшені "Знову у справі" для Netflix.
Презентувати цей фільм вона прибула з колегами до Лондона, де 17 січня позувала у фотосесії на даху будівлі Cheval Three Quays, з якої відкривався розкішний краєвид на місто.
Камерон вибрала для заходу вбрання білого кольору і воно включало однотонний лаконічний топ, блейзер та вільні штани. Єдиною темною річчю в цьому луку були лофери чорного кольору.
Лук Камерон Діас доповнила золотими прикрасами від Tiffany & Co., макіяжем, укладанням з локонами та червоним манікюром.
Буквально кілька днів тому Камерон сяяла на червоній доріжці в Берліні, куди вона приїхала, щоб презентувати цю картину.
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