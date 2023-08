У білому вбранні та рожевій кепці: Дженніфер Лоуренс помітили на дитячому майданчику у Нью-Йорку

Зірка серії фільмів "Голодні ігри" та лауреатка "Оскара" — акторка Дженніфер Лоуренс — потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, коли вийшла на невелику прогулянку із сином та зайшла на дитячий майданчик.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Знаменитість одягла просту білу футболку, широкі зручні штани та кросівки Adidas. Доповнила своє вбрання для прогулянки вона рожевою кепкою від Alltimers із написом in the mood for love.

Також на відомій акторці були стильні сонцезахисні окуляри Loewe та коротке кольє. Особливу увагу привернув браслет на руці, оскільки він був від бренду Tiffany & Co. З цією прикрасою Лоуренс останнім часом з'являється на публіці досить часто. У руці вона також тримала червоний м'яч свого сина Сая.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

