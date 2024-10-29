У білому вбранні та в туфлях зі стразами: Блейк Лайвлі відвідала фешнцеремонію

Цей відтінок їй дуже личив, а гламуру Блейк додала завдяки прикрасам.

Блейк Лайвлі вміє бути стильною, коли справа доходить до червоних доріжок та фотоколів. На церемонії вручення нагород CFDA Fashion Awards вона це вкотре довела.

Акторка обрала біле вбрання від бренду Michael Kors, яке включало подовжений жакет і сукню, що нагадувала трикотажну майку та текстурну спідницю з драпуванням. Жакет Блейк носила накинувши на плечі, а спідницю прикрашали складки та високий розріз, що повністю відкривав ногу.

Образ вона доповнила гламурними туфлями від Christian Louboutin на підборах та зі стразами, а також прикрасами від Lorraine Schwartz з великим камінням.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Особливо ефектний вигляд мала зачіска. Блейк уклала своє розкішне волосся на один бік легкими і об'ємними кучерями, а на обличчі у неї був макіяж у нюдовій гамі.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Що цікаво, відвідала цей захід вона не з чоловіком Раяном Рейнольдсом, а з дизайнером та своїм другом Майклом Корсом, який є автором її вбрання. Під час фотосесії вони позували разом.

Блейк Лайвлі та Майкл Корс / Фото: Associated Press

Також цей захід у компанії дизайнера прийшла акторка Кеті Голмс. Вона вийшла до фотографів із дизайнером Вестом Гордоном – креативним директором Carolina Herrera.

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