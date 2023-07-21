У білому вбранні та з аксесуарами від Valentino: Дженніфер Лопес сфотографували на паркінгу

Суперзірка потрапила під приціл папараці в елегантному образі.

53-річну Дженніфер Лопес сфотографували в однотонному білому вбранні, коли вона виходила зі свого позашляховика на підземному паркінгу офісної будівлі. Протягом кількох днів зірку помічали переважно у спортивних образах, тому цей її лук привернув особливу увагу.

На Дженніфер були широкі штани з високим посадженням, легка блуза з довгими рукавами та V-подібним декольте.

Цей лук вона доповнила розкішними аксесуарами від бренду Valentino — туфлями з прозорими підборами та ніжно-рожевою сумкою на довгій ручці-ланцюжку.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Також Лопес зібрала волосся у високу зачіску, одягла сонцезахисні окуляри та золотий браслет від знаменитого ювелірного бренду Van Cleef & Arpels.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

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