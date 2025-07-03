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- Шоу-бізнес
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У білому вбранні з галтером: Пріянка Чопра сходила на тенісний турнір
Зірка згідно з дрескодом заходу прийшла в лаконічному денному вбранні.
Акторка Пріянка Чопра, яка також є власницею титулу «Міс Всесвіт», та її чоловік Нік Джонас сходили разом на тенісний турнір Вімблдон. Спортивні змагання тривають у Великій Британії від 30 червня до 13 липня.
Пріянка з’явилася на трибунах у літньому легкому вбранні білого кольору, яке включало топ із галтером та американською проймою, а також довгу спідницю з кишенями. Образ вона доповнила лише укладанням і макіяжем з помадою винного кольору на губах.
Також папараці помітили на трибунах заходу співачку Олівію Родріго, яка з’явилася в картатій червоній сукні-сорочці. Вбрання вона доповнила зачіскою, сонцезахисними окулярами та макіяжем.