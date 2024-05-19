У білому вбранні з квітковою вишивкою: гарна Ума Турман на фотоколі у Каннах

Ума Турман з'явилася на фотоколі фільму "О, Канада" режисера Пола Шредера, який відбувся у межах Каннського кінофестивалю.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Акторка постала там у кремовому рельєфному вбранні з чорними ґудзиками від бренду Erdem, яке було прикрашене чорною квітковою вишивкою. Воно складалося зі спідниці міді, чорного кроптопу та елегантного приталеного жакета.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Образ Турман доповнила чорними гостроносими слінгбеками, екстравагантними сережками з великими перлами, каблучками і браслетом. Волосся вона зібрала у низький пучок і одягла на обличчя чорні окуляри.

Ума Турман / Фото: Associated Press

А на червоній доріжці Каннського кінофестивалю Ума Турман сяяла у ніжному образі від бренду Burberry. На ній була шовкова довга сукня відтінку айворі і тренч оверсайз.

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