У білому вбранні з пікантним вирізом: стильна Ріта Ора потрапила під приціл папараці

Ріта Ора потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка, у Верхньому Вест-Сайді. Артистка мала ефектний вигляд.

Зірка була одягнена у все біле: подовжений приталений жакет із довгими рукавами, який підкреслив її тонку талію, і штани-кльош. Вбрання вона скомбінувала з білими мюлями на шпилках.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Ріта зробила стильне коротке об'ємне укладання, одягла чорні окуляри, у вухах у неї були масивні срібні сережки-кільця, а на шиї – золота прикраса.

Нагадаємо, Ріта Ора відвідала показ Dior у стриманому луку: у сірих штанях зі стрілками і светрі молочного відтінку.

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