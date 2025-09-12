У білому жакеті, мініспідниці та на підборах: Крістен Стюарт на кінофестивалі у Франції

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен з’явилася на фотоколі фільму «Хронологія води» у межах 51-го Довільського кінофестивалю американського кіно, що триває у Франції.

Акторка вийшла до фотографів у короткому твідовому жакеті, під який, схоже, не стала нічого одягати крім бюстгальтера (а може й від нього відмовилася), а також мініатюрній спідниці з чорним тонким поясом, показавши свої розкішні ноги.

Лук від Chanel Стюарт доповнила туфлями чорного кольору на високих підборах та платформі. Також вона зробила легкий макіяж, зовсім трохи підкресливши очі та губи блиском, а волосся зібрала у недбалий хвіст.

Фільм «Хронологія води» — це режисерський дебют Крістен Стюарт, головну роль у ньому грає Імоджен Путс.

Основою сценарію стали спогади письменниці Лідії Юкнавич, у якій вона описує свої дитинство та юність, боротьбу з наркотичною та алкогольною залежностями.