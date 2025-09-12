ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
112
1 хв

У білому жакеті, мініспідниці та на підборах: Крістен Стюарт на кінофестивалі у Франції

35-річна Крістен Стюарт приїхала на кінофестиваль до Франції.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Крістен Стюарт

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен з’явилася на фотоколі фільму «Хронологія води» у межах 51-го Довільського кінофестивалю американського кіно, що триває у Франції.

Акторка вийшла до фотографів у короткому твідовому жакеті, під який, схоже, не стала нічого одягати крім бюстгальтера (а може й від нього відмовилася), а також мініатюрній спідниці з чорним тонким поясом, показавши свої розкішні ноги.

Лук від Chanel Стюарт доповнила туфлями чорного кольору на високих підборах та платформі. Також вона зробила легкий макіяж, зовсім трохи підкресливши очі та губи блиском, а волосся зібрала у недбалий хвіст.

Фільм «Хронологія води» — це режисерський дебют Крістен Стюарт, головну роль у ньому грає Імоджен Путс.

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен Стюарт / © Getty Images

Основою сценарію стали спогади письменниці Лідії Юкнавич, у якій вона описує свої дитинство та юність, боротьбу з наркотичною та алкогольною залежностями.

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен Стюарт і Ділан Мйєр / © Getty Images

Крістен Стюарт і Ділан Мйєр / © Getty Images

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен Стюарт / © Associated Press

Крістен Стюарт / © Associated Press

Крістен Стюарт / © Associated Press

Крістен Стюарт / © Associated Press

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен Стюарт / © Associated Press

Крістен Стюарт / © Associated Press

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен Стюарт / © Associated Press

Крістен Стюарт / © Associated Press

Крістен Стюарт і Пабло Ларраїн / © Getty Images

Крістен Стюарт і Пабло Ларраїн / © Getty Images

Крістен Стюарт / © Associated Press

Крістен Стюарт / © Associated Press

112
