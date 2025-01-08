У білому жакеті і короткій сукні: Селена Гомес в ефектному луку сходила на популярне шоу

32-річна артистка любить білий колір, у якому часто виходить у світ.

Селена Гомес потрапила до об'єктивів папараці, коли йшла на популярне шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі" у Лос-Анджелесі.

Артистка мала ефектний вигляд у всьому білому. На ній був жакет із гострими плечима і коротка сукня з хвилеподібним обрамленням, що додавало її аутфіту грайливості.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Взута вона була у білі атласні босоніжки на шпильках, а в руці тримала кремову сумочку зі срібною пряжкою і ручкою. Гомес розпустила волосся, зробила макіяж із акцентом на червоній помаді і завершила образ французьким манікюром.

Нагадаємо, минулого разу Селена Гомес йшла на шоу Джиммі Кіммела у білій мінісукні з круглим вирізом, розшитій перлами і бусинами, від турецького бренду Raisa Vanessa.

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