У білому жакеті і прозорій спідниці з розрізами: Зендея у стильному луку від Burberry з'явилася у Нью-Йорку

Папараці знову заскочили Зендею дорогою на івент у Нью-Йорку. Дівчина продемонструвала новий гарний образ.

Акторка обрала для свого виходу стильне вбрання з весняної колекції 2025 бренду Burberry. Воно складалося з білого жакета з великими ґудзиками і коміром-стійкою та чорної прозорої спідниці максі зі стрічками з фірмовим принтом і високими розрізами, крізь які вона продемонструвала стрункі ноги.

Зендея / Фото: Getty Images

Аутфіт Зендея доповнила білими босоніжками із зав'язками навколо щиколоток.

Акторка зробила хвилясту зачіску і уклала її назад, ніжний макіяж і завершила лук золотими сережками.

Нагадаємо, Зендея підкреслила стрункі ноги пишною мінісукнею з пишними рукавами від бренду Louis Vuitton.

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