У білому жакеті і з елегантним клатчем: Міла Нітіч на презентації нових колекцій від українських брендів

Українська співачка у стильному образі завітала на фешнзахід.

Міла Нітіч відвідала спільну презентацію нових колекцій двох українських брендів, яка відбулася у Києві.

Міла Нітіч і Марина Гайович

Бренд одягу Morandi, заснований Аллою Коваленко, представив капсулу сезону весна-літо 2025 під назвою Basic Line. Вона присвячена жінкам, які цінують вишукану простоту і позачасовий стиль.

Головні принципи лінійки: лаконічні силуети, ідеальний крій і бездоганна якість. Речі виготовлені з натуральних преміальних тканин, які є комфортними і довговічними.

Про концепцію базового гардероба і його важливість розповіла раціональна стилістка Ірена Вінцюк. Вона порадила гостям івенту грамотно підбирати базові речі, адже це спрощує життя сучасної жінки і дозволяє їй легко створювати елегантні та гармонійні луки на будь-який випадок.

Ірен Вінцюк

Ірен Вінцюк

Засновниця бренду Verdoni Марина Гайович презентувала колекцію вечірніх аксесуарів Patrizia Eterna Resort 2025, гаслом якої є "Елегантність, що триває вічно".

Марина Гайович

Марина Гайович

Колекція демонструє позачасову витонченість аксесуарів, які залишаються актуальними незалежно від швидкоплинних трендів.

Міла Нітіч, яка є амбасадоркою бренду аксесуарів, зазначила, що сумки відіграють велику роль у створенні завершеного образу.

Артистка з'явилася на івенті у стильному аутфіті. На ній був білий жакет із пікантним декольте і прорізами на рукавах, чорний ліф і чорні шкіряні штани з крокодилячим тисненням. Лук Нітіч доповнила чорними туфлями та елегантним клатчем із презентованої колекції бренду.

Міла Нітіч

Ірена Вінцюк і Марина Гайович

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