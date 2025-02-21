Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У білому жакеті та з тортом: Сінді Кроуфорд відсвяткувала 59-річчя

У білому жакеті та з тортом: Сінді Кроуфорд відсвяткувала 59-річчя

Фото: Instagram Сінді Кроуфорд

20 лютого відсвяткуваал свій день народження одна з найвідоміших та найуспішніших моделей в історії.

Американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – відсвяткувала своє 59-річчя. У своєму Instagram вона поділилася знімком, на якому позує у білому жакеті та зі святковим білим тортом у руках.

©

А також архівним фото, на якому задуває свічки на торті у вигляді обкладинки журналу зі своєю фотографією на ній.

©

Сінді показала і своє дитяче фото, на якому також зазнімкована біля торта у день свого народження.

©

А її донька – модель Кайя Гербер – теж привітала в Мережі маму з днем народження та показала їхні спільні фото, зроблені у різні періоди життя.

©
©
©
©

Раніше, нагадаємо, супермодель Сінді Кроуфорд показала перше спільне фото з чоловіком, зроблене 30 років тому.

Читайте також:

Кавер маленької українки з Рівного приголомшив Леді Гагу! – ЖВЛ представляє

Кавер маленької українки з Рівного приголомшив Леді Гагу! – ЖВЛ представляє

Повʼязані теми:

Наступна публікація