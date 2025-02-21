У білому жакеті та з тортом: Сінді Кроуфорд відсвяткувала 59-річчя

20 лютого відсвяткуваал свій день народження одна з найвідоміших та найуспішніших моделей в історії.
Американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – відсвяткувала своє 59-річчя. У своєму Instagram вона поділилася знімком, на якому позує у білому жакеті та зі святковим білим тортом у руках.
А також архівним фото, на якому задуває свічки на торті у вигляді обкладинки журналу зі своєю фотографією на ній.
Сінді показала і своє дитяче фото, на якому також зазнімкована біля торта у день свого народження.
А її донька – модель Кайя Гербер – теж привітала в Мережі маму з днем народження та показала їхні спільні фото, зроблені у різні періоди життя.
Раніше, нагадаємо, супермодель Сінді Кроуфорд показала перше спільне фото з чоловіком, зроблене 30 років тому.
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