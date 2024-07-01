У білому жилеті, штанях і капелюсі: варіант стильного літнього образу від Майлін Клас

Британська співачка і ведуча у всьому білому прийшла на захід.

Майлін Клас у стильному літньому образі відвідала The Championships у Вімблдоні.

Зірка одягла білий жилет із черепаховими ґудзиками і білі широкі штани, які скомбінувала з білими плетеними мюлями на шпильках. У руці вона тримала кремовий крислатий капелюх із чорною стрічкою.

Майлін Клас / Фото: Getty Images

Аутфіт Майлін доповнила гарним укладанням із локонами, макіяжем із помадою шоколадного відтінку, сонцезахисними окулярами, золотими сережками-кільцями з логотипом бренду Chanel, золотими ланцюжками з підвісками на шиї, золотим і перлинним браслетами, годинником та каблучками.

Нагадаємо, Майлін Класс у леопардовій сукні-комбінації і з донькою прийшла до театру.

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