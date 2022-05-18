У білосніжній сорочці: Мей Маск приміряла вбрання від українського бренду

Образ знаменитості вийшов дуже розслабленим та стильним.

Однією із знаменитостей, які активно підтримують Україну, є 74-річна Мей Маск – бізнесвумен, модель та мати Ілона Маска. У жінки неймовірна колекція вбрань від українських дизайнерів і вона часто їх одягає на фотосесії та різноманітні заходи.

На одному зі знімків, якими Маск поділилася з шанувальниками в Instagram, вона позувала у білій видовженій сорочці від українського бренду Shirt Stories. Також на Мей були джинси з дірками на колінах та зелені босоніжки. Образ вона доповнила червоною помадою, легким макіяжем очей та укладанням.

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