У білосніжній сукні на бретельках: супермодель Аліна Байкова показала нове вбрання

Дівчина активно підтримує українські бренди.
Українська супермодель Аліна Байкова вирушила у відпустку та проводить зараз час в Італії. На сторінці в Instagram вона ділиться знімками із шанувальниками, показуючи деякі моменти свого життя та красиві образи.
На одному з останніх кадрів, які дівчина опублікувала у соцмережі, вона позує на літній терасі ресторану у Римі та п'є коктейль.
На Аліні того вечора була біла сукня від українського бренду the body wear. Вбрання було однотонним, з V-подібним декольте та тонкими бретельками. Модель доповнила його сумкою з вузлом від бренду Bottega Veneta, діамантовими сережками-пусетами та високою зачіскою у вигляді коси. Макіяж у неї був дуже натуральний та практично непомітний.
Вартість сукні як у Аліни складає 250 євро.
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