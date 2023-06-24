У білосніжній сукні на бретельках: супермодель Аліна Байкова показала нове вбрання

Українська супермодель Аліна Байкова вирушила у відпустку та проводить зараз час в Італії. На сторінці в Instagram вона ділиться знімками із шанувальниками, показуючи деякі моменти свого життя та красиві образи.

На одному з останніх кадрів, які дівчина опублікувала у соцмережі, вона позує на літній терасі ресторану у Римі та п'є коктейль.

На Аліні того вечора була біла сукня від українського бренду the body wear. Вбрання було однотонним, з V-подібним декольте та тонкими бретельками. Модель доповнила його сумкою з вузлом від бренду Bottega Veneta, діамантовими сережками-пусетами та високою зачіскою у вигляді коси. Макіяж у неї був дуже натуральний та практично непомітний.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Вартість сукні як у Аліни складає 250 євро.

Сукня, як у Аліни Байкової

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