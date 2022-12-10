У білосніжній сукні та золотих прикрасах: Кейт Гадсон вийшла у світ з 18-річним сином

Зірка залишила двох молодших дітей удома, а сама прийшла на захід із сином від першого шлюбу.

Акторка Кейт Гадсон мала приголомшливий і дуже елегантний вигляд, коли її сфотографували папараці дорогою на галаконцерт Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.

43-річна зірка була одягнена у білу приталену сукню з глибоким V-подібним декольте та ромбоподібним вирізом на животі. Окрасою вбрання стали металеві брошки у вигляді двох золотистих кольорів спереду на сукні.

Доповнила акторка образ сережками з діамантами, золотистими босоніжками на високій платформі, а також великою золотою каблучкою у вигляді квітки. У руці Кейт тримала дуже оригінальний сріблястий клатч із золотистою застібкою. Продуманий до дрібниць був її макіяж у золотисто-коричневій гамі, і зачіска із зачесаним назад волоссям.

Кейт Гадсон і Райдер Робінсон / Фото: Getty Images

Однак головним у цьому виході було те, що компанію акторці на заході становив її старший син – 18-річний Райдер Робінсон. Хлопець народився у шлюбі Кейт та рок-музиканта Кріса Робінсона, який тривав від 2000 до 2007 року. Для заходу він одягнув синій костюм та білу сорочку.

Кейт Гадсон і Райдер Робінсон / Фото: Getty Images

Також у неї є ще двоє дітей – син Бінгем Гоун Белламі, батьком якого є фронтмен гурту Muse Меттью Белламі, а також дочка Рані Роуз Гадсон Фудзікава, батьком якої є нинішній бойфренд Кейт – засновник звукозаписної компанії Lightwave Records Денні Фудзікава.

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