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У білосніжній сукні з декольте та пір'ям: Катерина Бужинська у ніжному образі знялася у фотосесії

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У білосніжній сукні з декольте та пір'ям: Катерина Бужинська у ніжному образі знялася у фотосесії

Катерина Бужинська/Фото Anna Dombrovskaya

Артистка продемоснтрувала красивий аутфіт у вбранні від українського бренду.

Катерина Бужинська знялася у новій ніжній фотосесії. В об'єктиві фотокамери співачка постала в образі ангела.

Катерина Бужинська/Фото Anna Dombrovskaya / ©
Катерина Бужинська/Фото Anna Dombrovskaya

На ній була білосніжна сукня на тонких бретельках, з пікантним декольте і шлейфом від українського бренду Semenenko. З одного боку вбрання було прикрашене білим пір'ям.

Катерина Бужинська/Фото Anna Dombrovskaya / ©
Катерина Бужинська/Фото Anna Dombrovskaya

Аутфіт Бужинська доповнила красивою зачіскою з локонами і насиченим макіяжем із акцентом на червоній помаді. У вухах були круглі сережки з камінням і перлами, а на руці – браслет і каблучка. Білий манікюр завершив лук зірки.

Катерина Бужинська/Фото Anna Dombrovskaya / ©
Катерина Бужинська/Фото Anna Dombrovskaya

У підписі до знімків Катерина залишила рядки зі своєї пісні "Сила кохання":

"Я Янголом білим до тебе полину.../Я серце твоє від кулі закрию!../Усі твої рани цілунком загою!../Я Янголом білим буду з тобою!.."

Катерина Бужинська/Фото Anna Dombrovskaya / ©
Катерина Бужинська/Фото Anna Dombrovskaya

Нагадаємо, Катерина Бужинська у патріотичному луку прогулялася Лондоном.

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Дата публікації
Перегляди
2267
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