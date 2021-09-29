У білосніжній сукні з акцентом на декольте: Леа Сейду на прем'єрі Джеймса Бонда

Французька акторка Леа Сейду, яка зіграла в новому фільмі про Джеймса Бонда, відвідала прем'єрний показ в Лондоні.
Світова прем'єра фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" відбулася вчора ввечері в лондонському Королівському Альберт-Холі. Подивитися кіно приїхали і члени британської королівської сім'ї — принц Чарльз, герцогиня Корнуольська, принц Вільям і герцогиня Кембриджська.
36-річна акторка Леа Сейду вийшла на доріжку в сукні Louis Vuitton. Це було біле вбрання з відвертим декольте, верх якого був розшитий камінням, також камені були на поясі, який підкреслював ідеальну талію зірки. У сукні був довгий шлейф і кейп-накидка, також образ Леа доповнила сережками-кліпсами з камінням від Chopard і масивною каблучкою на пальці.
Волосся акторки було укладене і зачесане за боковим проділом. А на обличчі був макіяж з акцентом на яскраво-червоні губи.
Також показ відвідала колишня дівчина і акторка, яка зіграла у фільмі Ана де Армас. Прем'єра нової частини бондіани стала довгоочікуваною для публіки, її переносили тричі. Крім того, фільм "Не час помирати" став найдорожчою частиною франшизи з бюджетом в 250 мільйонів доларів.
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