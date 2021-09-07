У білосніжному аутфіті: Розі Гантінгтон-Вайтлі презентувала свою косметичну лінію в Лондоні

Нещодавно стало відомо, що британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі запустила свій бренд косметики.

Ще 28 серпня модель презентувала свій косметичний бренд Rose Inc в Westfield Century City в Лос-Анджелесі. А 6 вересня косметична марка з'явилася і в Британії. Гантінгтон-Вайтлі була зазнімкована в Space NK в Лондоні, в бутику бренду.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Getty Images

На презентацію вагітна другою дитиною модель приїхала в білому ансамблі. На ній була біла сукня-міді, в поєднанні з білим пальтом, босоніжками на зав'язках від свого бренду Gia Couture Firenze, які також були білими і містким клатчем, його Розі тримала в руках.

Розі Вантінгтон-Вайтлі / Getty Images

Білий колір добре приховує підрослий живіт моделі. Розі розпустила волосся, зробила легкий денний макіяж, одягла красиві сережки і каблучку з великим діамантом, а руку тримала на животі. Про те, що вона чекає на другу дитину від Джейсона Стейтема, модель оголосила минулого місяця, опублікувавши серію фотографій в Instagram.

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