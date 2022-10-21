У білосніжному костюмі і діамантових прикрасах: 88-річна Софі Лорен в ефектному луку відкрила свій ресторан у Мілані

Легендарна італійська акторка своїм прикладом доводить, що вік у паспорті – це лише цифри.

Софі Лорен вперше за чотири роки з'явилася на публіці і приголомшила своїм чудовим виглядом. Акторка відкрила свій новий ресторан Sophia Loren у центрі Мілану. На цю подію вона прийшла разом зі своїм сином Карлом Понті-молодшим, онуками Беатріче і Вітторіо та італійським підприємцем Лучано Чіміно.

Софі Лорен / Фото: Getty Images

Лорен відома своїм неперевершеним почуттям стилю. Кожен її вихід – розкішний, гламурний і вишуканий. Ось і цього разу акторка продемонструвала ефектний аутфіт.

Софі була одягнена в елегантний білосніжний штанний костюм, який добре на ній сидів, білу атласну блузку та чорні лаковані туфлі.

Софі Лорен / Фото: Getty Images

Шию вона прикрасила розкішним діамантовим кольє, вуха – елегантними діамантовими сережками із цього самого комплекту, а руку – золотим браслетом. Волосся її було укладене в об'ємну зачіску з локонами, а на обличчі був макіяж з акцентом на довгих віях. На очі Лорен одягла сонцезахисні окуляри в червоній оправі. Акторка мала чудовий вигляд. Навіть і не скажеш, що їй вже скоро 90.

Софі Лорен / Фото: Getty Images

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