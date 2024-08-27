В білосніжному костюмі і за руку з коханим: 59-річна Моніка Беллуччі приїхала до Венеції

Моніка Беллуччі прибула на 81-й Венеційський міжнародний кінофестиваль, який триватиме від 28 серпня до 7 вересня. Її заскочили в супроводі коханого – режисера Тіма Бертона. Вони трималися за руки і мило усміхалися фотографам.

Акторка, як завжди, мала ефектний образ. На ній була чорна напівпрозора блузка і білосніжний костюм Balmain, який складався з подовженого жакета з гострими лацканами та золотими ґудзиками, а також штанів-кльош.

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

Аутфіт Беллуччі доповнила стильною білою сумкою з золотою фурнітурою і чорними сонцезахисними окулярами. Зірка розпустила волосся і нафарбувала губи прозорим блиском.

Бертон був одягнений у все чорне: піджак, сорочку, штани, капелюх і був взутий у замшеві туфлі.

До слова, 5 вересня в український прокат виходить фільм Тіма Бертона "Бітлджюс Бітлджюс", у якому одну з ролей виконала Моніка Беллуччі.

Нагадаємо, на кінофестиваль приїхала також Анджеліна Джолі, яка потішила своїм молодим і гарним виглядом.

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