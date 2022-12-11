У білосніжному костюмі з торочкою і спокусливим декольте: стильний образ учасниці "Холостяка-12"

Відбувся сьомий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-12", який відзняли ще до початку повномасштабної війни.

На церемонії троянд учасниці проєкту продемонстрували стильні образи.

Однією із найефектніших красунь була 25-річна косметологиня Марина. На церемонії вона з'явилася у білосніжному луку, який складався з укороченої шкірянки з торочкою на рукавах і спині, а також штанів із торочкою по боках. Пікантним доповненням образу стало спокусливе декольте.

Вбрання Марина доповнила босоніжками на шпильках. Волосся їй зібрали у високий довгий хвіст, зробили насичений макіяж і прикрасили вуха сережками-кільцями.

У дописі, який Марина опублікувала в Instagram, вона поділилася враженнями від сьомого тижня проєкту.

"Щиро проявляєш свої емоції до чоловіка - надто зваблива. Відносишся до дівчат по доброму, намагаєшся згладити кути - безхарактерна. Діймають питаннями, що аж губишся - бичка. Одразу не поставила на місце, ще й ідіоткою назвали... Влаштувала наїзд - ну ось же! Нарешті допекли. Що хочу сказати… хоч на підлогу лягай, скажуть не надто плоска.

Я дуже довго можу терпіти, та якщо вже сідають на голову, можу дуже різко скинути. Взагалі, якщо я вже взяла розгін мене не зупинити, то краще не чіпати! Я перша ніколи нікого не чіпаю.

Все ж, план на тиждень був показати себе Алексу з іншої сторони, показати свою глибину душі, більше розповісти про минуле.

І розставити все на свої місця з дівчатами, бо далі так продовжуватись не може.

Вважаю тиждень для мене пройшов добре, ось тільки радіти за інших дівчат стає все важче.. з кожним тижнем нас стає все менше. Почуттів до Алекса все більше. Бажання більше проводити часу разом, бо здається в інших дівчат історія розвивається стрімкіше.

Ми з цим проясненням зваблення трохи втратили.. а може навпаки? Бо на побаченні я зловила себе на думці, що між нами є не лише пристрасть. Між нами можуть бути спільні інтереси і жага до життя, до більшого. Я відчула схожість", - написала дівчина.

Нагадаємо, у сьомому випуску шоу одна із учасниць сама проявила бажання залишити проєкт. Головний герой Алекс Топольський був здивований рішенням дівчини. Він відпустив її додому.

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