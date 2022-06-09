У білосніжному образі: Дженніфер Лопес та її сестра потрапили під приціл папараці дорогою на вечірку

У білосніжному образі: Дженніфер Лопес та її сестра потрапили під приціл папараці дорогою на вечірку

У Нью-Йорку відбулася прем'єра документального фільму про Лопес. За вечір вона продемонструвала два образи.

Вчора Дженніфер Лопес вкотре підкорила наші серця своїм розкішним образом від бренду Tom Ford, який був виконаний із чорного оксамиту та прозорих вставок, що демонстрували гарну фігуру знаменитості. У цій сукні вона сяяла перед камерами, перед прем'єрою свого документального фільму "Дженніфер Лопес: Шоу тільки починається".

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Після прем'єри відбулася закрита вечірка, для якої акторка обрала більш простий лук — білий костюм, кофту з V-подібним вирізом у рубчик і сріблясті босоніжки на платформі. Макіяж та діамантові прикраси залишилися незмінними. А ось компанію суперзірки склала її сестра – журналістка Лінда Лопес, яка обрала total black look.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

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