У білосніжному вбранні і з крокодилячою сумкою: Памела Андерсон відвідала показ на Тижні моди у Парижі

57-річна акторка і модель у мінімалістичному луку з'явилася на фешншоу.

Памела Андерсон відвідала показ чоловічої колекції осінь-зима 2025/2026 бренду Jacquemus, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Для своєї появи вона обрала білосніжне вбрання, яке складалося із сорочки оверсайз із гострим коміром та спідниці міді А-силуету.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Образ Памела доповнила контрастними гостроносими лакованими туфлями з бантиками і чорною сумкою з крокодилячим принтом.

Вона зібрала волосся у недбалий низький пучок і, як завжди, була без макіяжу на обличчі, лише на губи нанесла глянцевий блиск.

Нагадаємо, Памела Андерсон у твідовому білому костюмі від Chanel і без макіяжу дала інтерв'ю на радіо.

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