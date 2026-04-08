У білосніжній сукні-кейпі: Сідні Свіні підкреслила фігуру оригінальним вбранням на прем’єрі "Ейфорії"

Сідні Свіні / © Associated Press

Багато шанувальників «Ейфорії» вважали, що серіал приречений ніколи не мати завершення, але шоу не тільки зняли, а й задіяли у ньому нових акторів.

На першу презентацію прийшла одна з головних зірок серіалу — 28-річна акторка Сідні Свіні. Дівчина привернула увагу своєю оригінальною білосніжною сукнею від бренду Pierre Cardin з колекції 2007 року.

Сукня підкреслювала фігуру Сідні, адже мала корсет, який стягнув талію, а коротка спідниця — продемонструвала ноги. На талії сукню прикрашала гламурна пряжка з бантиком, а ось на плечах було ориганальне драпування-кейп, яке нагадувало плащ.

З пряжкою поєднувались гламурні туфлі акторки зі стразами, а також прикраси з діамантами лаконічного дизайну.

Макіяж Сідні та зачіска були ніжними і вишуканими без яскравих акцентів та експерементів — лише класичний голлівудський гламур.

28-річна Свіні грає у серіалі дівчину на ім’я Кессі Говард. Події нового сезону відбуваються через п’ять років у майбутньому, де вона возз’єднується зі своїм хлопцем Нейтом Джейкобсом (Джейкоб Елорді) після їхнього розриву у другому сезоні — і вони готуються одружитись. У трейлері серіалу глядачам натякнули на весілля, коли показали Сідні у білій сукні, а також на те, що дівчина заробляє як модель OnlyFans.