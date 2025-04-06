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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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288
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1 хв

У білосніжній сукні зі шнурівкою: Крістіна Агілера перед фотографами злилася у поцілунку зі своїм коханим

44-річна співачка в образі грецької богині з'явилася на світському заході.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Крістіна Агілера з коханим

Крістіна Агілера з коханим / © Associated Press

Крістіна Агілера завітала на церемонію вручення премії Breakthrough Prize («Прорив») у Лос-Анджелесі. Вона була ведучою "Наукового Оскару".

Метью Ратлер і Крістіна Агілера / © Associated Press

Метью Ратлер і Крістіна Агілера / © Associated Press

На червоній доріжці артистка з'явилася у супроводі свого коханого – 40-річного музиканта Метью Ратлера. Перед фотографами пара не приховувала своїх почуттів: позуючи, вони обіймали одне одного, а потім злилися у ніжному поцілунку.

Метью Ратлер і Крістіна Агілера / © Associated Press

Метью Ратлер і Крістіна Агілера / © Associated Press

Агілера обрала для такої події образ грецької богині із нотками бунтарства. На ній була довга білосніжна шифонова сукня з весняної колекції 2024 бренду Dolce & Gabbana. Вбрання мало корсет зі шнурівкою, який підкреслив її струнку фігуру, V-подібне декольте і прозорі рукави-накидки до підлоги.

Крістіна Агілера / © Associated Press

Крістіна Агілера / © Associated Press

Аутфіт Крістіна доповнила зачіскою з локонами, макіяжем із довгими накладними віями і темно-ягідною помадою, а також французьким манікюром. Вуха вона прикрасила сережками від David Yurman, а шию – намистом із діамантами.

Крістіна Агілера / © Associated Press

Крістіна Агілера / © Associated Press

Нагадаємо, Крістіна Агілера на церемонію вручення премії Joy Awards 2025 одягла вбрання від Balmain із колекції Pre-Fall 2025, яке складалося з білої сорочки і довгої срібної спідниці.

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