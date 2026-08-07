У білосніжному комплекті з оголеним животом від Prada: Кая Гербер на івенті у Берліні

Кая Гербер / © Getty Images

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Кая Гербер відвідала прем’єру серіалу The Shards, яка відбулася в AchtBerlin у Берліні.

Для заходу модель обрала білосніжний комплект від бренду Prada з тканини з делікатним блиском. Він складався з укороченого топа-корсета на широких бретельках, з квадратним вирізом і напівоголеною спиною та довгої прямої спідниці із заниженою талією. Вбрання оголювало живіт Каї та підкреслювало її тендітний силует.

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Кая Гербер / © Getty Images

Образ Гербер доповнила лаконічними сережками і тонким браслетом з камінням. Вона зробила укладання з боковим проділом, насичений вечірній макіяж і нюдовий манікюр.

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Нагадаємо, Кая Гербер з’явилася на заході у чорному ансамблі у стилі 90-х від бренду Gucci.

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