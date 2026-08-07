- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 202
- Час на прочитання
- 1 хв
У білосніжному комплекті з оголеним животом від Prada: Кая Гербер на івенті у Берліні
Модель з’явилася на прем’єрі у лаконічному вбранні, яке чудово підкреслило її струнку фігуру.
Кая Гербер відвідала прем’єру серіалу The Shards, яка відбулася в AchtBerlin у Берліні.
Для заходу модель обрала білосніжний комплект від бренду Prada з тканини з делікатним блиском. Він складався з укороченого топа-корсета на широких бретельках, з квадратним вирізом і напівоголеною спиною та довгої прямої спідниці із заниженою талією. Вбрання оголювало живіт Каї та підкреслювало її тендітний силует.
Образ Гербер доповнила лаконічними сережками і тонким браслетом з камінням. Вона зробила укладання з боковим проділом, насичений вечірній макіяж і нюдовий манікюр.
Нагадаємо, Кая Гербер з’явилася на заході у чорному ансамблі у стилі 90-х від бренду Gucci.