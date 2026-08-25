У білосніжному костюмі і з гарною зачіскою: елегантна Олена Зеленська відкрила міжнародний Саміт у Києві

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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У День Незалежності України в Києві відбувся шостий Саміт перших леді та джентльменів, заснований за ініціативи Олени Зеленської. Темою цьогорічної зустрічі стала «Світ-2026: віднайти опору в часи невизначеності».

© Instagram Олени Зеленської

Для важливої міжнародної події перша леді України обрала елегантний образ у світлій палітрі. Вона одягла білий костюм, який складався з двобортного жакета прямого крою з широкими рукавами і широких штанів зі стрілками.

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© Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Зеленська доповнила чорними гостроносими туфлями. У неї було гарне укладання з локонами, макіяж у ніжних відтінках і цікаві сережки у вухах.

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© Instagram Олени Зеленської

Під час виступу перша леді наголосила, що стійкість не означає відсутність страху чи болю, а полягає у здатності продовжувати діяти попри них.

«Тепер знаємо: стійкість не означає відсутність болю чи страху — це вміння діяти попри них», — сказала Зеленська.

© Instagram Олени Зеленської

Вона також звернула увагу на економічні наслідки проблем із ментальним здоров’ям. За її словами, через депресію та тривожність світова економіка щороку втрачає близько трильйона доларів.

У Саміті особисто взяли участь перші леді й джентльмени Естонії, Литви, Сербії, Фінляндії, Словенії та Румунії. Представники ще семи країн долучилися до зустрічі онлайн. Загалом захід об’єднав учасників із 14 держав світу.

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© Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська на заходах з нагоди 35-ї річниці з’явилася у біло-молочному ансамблі з вишитим пшеничним полем від українського бренду LITKOVSKA.

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