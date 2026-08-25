- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 29
- Час на прочитання
- 2 хв
У білосніжному костюмі і з гарною зачіскою: елегантна Олена Зеленська відкрила міжнародний Саміт у Києві
Перша леді України обрала стриманий монохромний образ для заходу, присвяченого стійкості суспільств у часи глобальної невизначеності.
У День Незалежності України в Києві відбувся шостий Саміт перших леді та джентльменів, заснований за ініціативи Олени Зеленської. Темою цьогорічної зустрічі стала «Світ-2026: віднайти опору в часи невизначеності».
Для важливої міжнародної події перша леді України обрала елегантний образ у світлій палітрі. Вона одягла білий костюм, який складався з двобортного жакета прямого крою з широкими рукавами і широких штанів зі стрілками.
Аутфіт Зеленська доповнила чорними гостроносими туфлями. У неї було гарне укладання з локонами, макіяж у ніжних відтінках і цікаві сережки у вухах.
Під час виступу перша леді наголосила, що стійкість не означає відсутність страху чи болю, а полягає у здатності продовжувати діяти попри них.
«Тепер знаємо: стійкість не означає відсутність болю чи страху — це вміння діяти попри них», — сказала Зеленська.
Вона також звернула увагу на економічні наслідки проблем із ментальним здоров’ям. За її словами, через депресію та тривожність світова економіка щороку втрачає близько трильйона доларів.
У Саміті особисто взяли участь перші леді й джентльмени Естонії, Литви, Сербії, Фінляндії, Словенії та Румунії. Представники ще семи країн долучилися до зустрічі онлайн. Загалом захід об’єднав учасників із 14 держав світу.
Нагадаємо, Олена Зеленська на заходах з нагоди 35-ї річниці з’явилася у біло-молочному ансамблі з вишитим пшеничним полем від українського бренду LITKOVSKA.