У білосніжному вбранні і черепахових окулярах: фотографи зазнімкували Наомі Кемпбелл на Вімблдонському турнірі

Наомі Кемпбелл відвідала чотирнадцятий день Вімблдонського чемпіонату з тенісу у Всеанглійському тенісному та крокетному клубі в Лондоні.
На трибунах супермодель сиділа у білосніжному вбранні без рукавів. У неї була гарна зачіска з м’якими локонами і макіяж із глянцевим блиском на губах.
Свій аутфіт Наомі доповнила стильними коричневими сонцезахисними окулярами у черепаховій оправі, діамантовими сережками і золотими ланцюжками з підвісками на шиї.
Нагадаємо, Наомі Кемпбелл на показі бренду Chanel у межах Паризького тижня високої моди з’явилася в елегантному твідовому золотистому костюмі з великими золотими ґудзиками.