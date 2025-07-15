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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
1 хв

У білосніжному вбранні і черепахових окулярах: фотографи зазнімкували Наомі Кемпбелл на Вімблдонському турнірі

55-річна супермодель у гарному образі з’явилася на фіналі Вімблдону.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл відвідала чотирнадцятий день Вімблдонського чемпіонату з тенісу у Всеанглійському тенісному та крокетному клубі в Лондоні.

На трибунах супермодель сиділа у білосніжному вбранні без рукавів. У неї була гарна зачіска з м’якими локонами і макіяж із глянцевим блиском на губах.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Свій аутфіт Наомі доповнила стильними коричневими сонцезахисними окулярами у черепаховій оправі, діамантовими сережками і золотими ланцюжками з підвісками на шиї.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл на показі бренду Chanel у межах Паризького тижня високої моди з’явилася в елегантному твідовому золотистому костюмі з великими золотими ґудзиками.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл на показі L'oreal / © Associated Press

Наомі Кемпбелл на показі L'oreal / © Associated Press

Наомі Кемпбелл на показі L'oreal / © Associated Press

Наомі Кемпбелл на показі L'oreal / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл під час показу Versace в 1996 році / © Getty Images

Наомі Кемпбелл під час показу Versace в 1996 році / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл на показі Valentino Spring Summer 2019 в Парижі / © Getty Images

Наомі Кемпбелл на показі Valentino Spring Summer 2019 в Парижі / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл і Деббі фон Бісмарк / © Getty Images

Наомі Кемпбелл і Деббі фон Бісмарк / © Getty Images

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