У білосніжному вбранні і черепахових окулярах: фотографи зазнімкували Наомі Кемпбелл на Вімблдонському турнірі

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Реклама

Наомі Кемпбелл відвідала чотирнадцятий день Вімблдонського чемпіонату з тенісу у Всеанглійському тенісному та крокетному клубі в Лондоні.

На трибунах супермодель сиділа у білосніжному вбранні без рукавів. У неї була гарна зачіска з м’якими локонами і макіяж із глянцевим блиском на губах.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Свій аутфіт Наомі доповнила стильними коричневими сонцезахисними окулярами у черепаховій оправі, діамантовими сережками і золотими ланцюжками з підвісками на шиї.

Реклама

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл на показі бренду Chanel у межах Паризького тижня високої моди з’явилася в елегантному твідовому золотистому костюмі з великими золотими ґудзиками.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл на показі L'oreal / © Associated Press Наомі Кемпбелл на показі L'oreal / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл під час показу Versace в 1996 році / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл / © Associated Press Наомі Кемпбелл на показі Valentino Spring Summer 2019 в Парижі / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл / © Getty Images Наомі Кемпбелл і Деббі фон Бісмарк / © Getty Images