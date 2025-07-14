У білосніжному вбранні і крислатому капелюсі: Ніколь Кідман в образі lady boss з'явилася на Вімблдоні

Ніколь Кідман / © Associated Press

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Ніколь Кідман відвідала чотирнадцятий день Вімблдонського чемпіонату з тенісу у Всеанглійському тенісному та крокетному клубі в Лондоні. У королівській ложі вона сиділа поряд із колишньою головною редакторкою американського Vogue Анною Вінтур, з якою мило бесідувала і спостерігала за фінальними матчами чоловічого турніру Вімблдону.

Ніколь Кідман та Анна Вінтур / © Associated Press

Кідман з’явилася на заході в елегантному і строгому водночас ансамблі, у якому була схожою на lady boss. На ній був двобортний білий жакет із контрастними чорними ґудзиками, класична біла сорочка із структурованим коміром і білі штани зі стрілками.

Ніколь Кідман та Анна Вінтур / © Associated Press

Аутфіт Ніколь доповнила білим крислатим солом’яним капелюхом із білою стрічкою з грогену з чорною облямівкою від бренду Brunello Cucinelli. У неї було ідеально рівне волосся і макіяж із ніжно-рожевою помадою. Вуха акторка прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а на обличчя одягла чорні сонцезахисні окуляри.

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Нагадаємо, раніше НІколь Кідман показала свої природні локони під час відпочинку.