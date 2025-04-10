У білосніжному вбранні і з дорогою сумкою: Гайді Клум сходила на шопінг

Гайді Клум / © Getty Images

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Гайді Клум потрапила до об’єктивів папараці у районі Сохо, у Нью-Йорку, коли йшла із шопінгу.

Цього разу модель вийшла у світ у білосніжному вбранні, яке складалося із сорочки і спідниці максі з асиметричним подолом. Свій аутфіт Клум доповнила білими гостроносими ботильйонами на шпильках і дорогою коричневою сумкою Hermes Birkin.

Гайді Клум / © Getty Images

У Гайді було укладання, яке трішки зіпсував вітер, макіяж із помадою кольору запорошеної троянди і довгий манікюр. На обличчі у моделі були стильні окуляри у черепаховій оправі, у вухах – діамантові сережки, а на руках – каблучки.

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