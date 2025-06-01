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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
1 хв

У білосніжному вбранні і з гарною зачіскою: Наталка Денисенко позаймалася тілесними практиками на терасі у Києві

У столиці відбулася мотиваційна зустріч акторки.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Наталка Денисенко

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко провела свою другу мотиваційну зустріч «Голос Жінки», яка відбулася на терасі Olympic Terrace, звідки відкривається мальовнича панорама на місто.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко

Наталка та учасниці позаймалися авторськими тілесними практиками, медитаціями, а також робили вправи, натхненні акторським мистецтвом і мовними тренінгами. Все це було направлене на розкриття емоцій та прийняття свого тіла і голосу.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко

Денисенко поділилася своїми техніками, які допомагають їй самій відновлювати внутрішній баланс та енергію.

«Я давно мріяла про це. Нарешті відчула, що готова ділитися тим, що насправді змінює життя. Ці знання і практики стали для мене порятунком у найскладніші періоди, і я дуже щаслива, що тепер можу передавати їх іншим жінкам», — сказала акторка.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко

На заході Наталка постала у білосніжному вбранні, яке складалося з боді, широких штанів і халату. Вона зробила ніжний макіяж із акцентом на очах і гарною зачіску з локонами.

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