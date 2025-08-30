У білосніжному вбранні в стилі "тиха розкіш": Тільда Свінтон одягнула Chanel на захід

Тільда Свінтон / © Associated Press

Тільда Свінтон відвідала фотоколл Венеційського кінофестивалю, який був присвячений фільму «Ламана англійська». Акторка прийшла на захід у лаконічному вбранні в стилі «тиха розкіш».

Тільда Свінтон / © Associated Press

Вона носила вбрання від Chanel з круїзної колекції, що включало вільну блузку з короткими рукавами, коміром і гламурними ґудзиками, а також штани-палацо. Також Свінтон зробила темні акценти — взула чорні лофери, окуляри та каблучку.

Тільда Свінтон / © Associated Press

Раніше вона також відвідала відкриття кінофестивалю і вийшла на червону доріжку. Того дня Тільда теж обрала чорно-біле вбрання — вона носила сукню від Chanel з рукавами-дзвіночками.

Тільда Свінтон / © Associated Press

