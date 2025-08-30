ТСН у соціальних мережах

165
1 хв

У білосніжному вбранні в стилі "тиха розкіш": Тільда Свінтон одягнула Chanel на захід

Лаконічний образ вона обрала від улюбленого бренду.

Тільда Свінтон

Тільда Свінтон / © Associated Press

Тільда Свінтон відвідала фотоколл Венеційського кінофестивалю, який був присвячений фільму «Ламана англійська». Акторка прийшла на захід у лаконічному вбранні в стилі «тиха розкіш».

Тільда Свінтон / © Associated Press

Тільда Свінтон / © Associated Press

Вона носила вбрання від Chanel з круїзної колекції, що включало вільну блузку з короткими рукавами, коміром і гламурними ґудзиками, а також штани-палацо. Також Свінтон зробила темні акценти — взула чорні лофери, окуляри та каблучку.

Тільда Свінтон / © Associated Press

Тільда Свінтон / © Associated Press

Раніше вона також відвідала відкриття кінофестивалю і вийшла на червону доріжку. Того дня Тільда теж обрала чорно-біле вбрання — вона носила сукню від Chanel з рукавами-дзвіночками.

Тільда Свінтон / © Associated Press

Тільда Свінтон / © Associated Press

Більше фотографій зірок на заході ви можете побачити в нашій галереї нижче.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

165
