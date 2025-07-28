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- Шоу-бізнес
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У білосніжному вбранні з відкритими плечима: Марта Адамчук відвідала закритий івент у столиці
Українська співачка у ніжному образі сяяла на прем’єрі сміливої пісні Анни Трінчер.
Марта Адамчук завітала на закриту презентацію нової композиції «Півонії» і кліпу Анни Трінчер, яка відбулася у квітковому просторі Botanic Butique.
Артистка з’явилася на івенті у ніжному образі. Вона позувала перед фотографом у білосніжному вбранні, яке складалося зі спідниці максі вільного силуету і топа з відкритою лінією плечей.
Лук Марта доповнила блискучими босоніжками і шкіряною сумочкою.
Співачка зібрала волосся у гладкий пучок, зробила натуральний макіяж і нюдовий манікюр. Свій лук Адамчук завершила золотими сережками.