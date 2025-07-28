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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
1 хв

У білосніжному вбранні з відкритими плечима: Марта Адамчук відвідала закритий івент у столиці

Українська співачка у ніжному образі сяяла на прем’єрі сміливої пісні Анни Трінчер.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Марта Адамчук

Марта Адамчук

Марта Адамчук завітала на закриту презентацію нової композиції «Півонії» і кліпу Анни Трінчер, яка відбулася у квітковому просторі Botanic Butique.

Артистка з’явилася на івенті у ніжному образі. Вона позувала перед фотографом у білосніжному вбранні, яке складалося зі спідниці максі вільного силуету і топа з відкритою лінією плечей.

Марта Адамчук

Марта Адамчук

Лук Марта доповнила блискучими босоніжками і шкіряною сумочкою.

Марта Адамчук

Марта Адамчук

Співачка зібрала волосся у гладкий пучок, зробила натуральний макіяж і нюдовий манікюр. Свій лук Адамчук завершила золотими сережками.

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Дата публікації
Кількість переглядів
148
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