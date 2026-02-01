- Дата публікації
У білосніжних сукнях від українського бренду: розглядаємо розкішні образи Вінус і Серени Вільямс із весілля
Для свого весілляя легенда тенісу Вінус Вільямс обрала вбрання від українського бренду.
Американська тенісистка Вінус Вільямс ще у вересні вийшла минулого року вийшла заміж за італійського актора і манекенника Андреа Преті. Весілля вони відіграли на італійському острові Іскія. Після цього пара вирішила влаштувати ще одне весілля у Палм-Біч, щоб зібрати на ньому ще більше своїх друзів та близьких.
На цьому святі Вінус постала у вишуканій весільній сукні лаконічного силуету від українського бренду WONÁ Concept, яка чудово підкреслила її фігуру.
Вбрання мало американську пройму, галтер і глибокий V-подібний виріз.
На одному з фото Вільямс доповнила свій аутфіт білим жакетом, розшитим перлинами.
Подружки нареченої, серед яких була і сестра Вінус — Серена Вільямс, також були одягнені у білосніжні сукні від WONÁ Concept.
Серена обрала обтислу сукню-бюст’є з драпуванням, яку доповнила ажурними рукавами, що знімаються.