У білосніжних вбраннях і з романтичною зачіскою: Наталка Денисенко презентувала відверту моновиставу

Наталка Денисенко

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Наталка Денисенко презентувала свою нову моновиставу «Про що мовчить жінка?», прем’єрний показ якої зібрав повний зал глядачів.

Для виступу артистка обрала ніжні і жіночні образи у своєму улюбленому білому кольорі, які гармонійно доповнювали атмосферу постановки.

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Наталка Денисенко

На сцені Наталка з’явилася у розкішній білій сукні міді з пишною багатошаровою спідницею, об’ємними напівпрозорими рукавами і воланами. Лук акторка доповнила білими туфлями-човниками на підборах. У Денисенко було романтична зачіска з локонами і ніжний макіяж.

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Наталка Денисенко

Під час вистави акторка також постала у білій мінісукні-сорочці з об’ємними рукавами та декоративними ґудзиками, а в одному з епізодів — у довгому білому плащі-накидці вільного крою з каптуром, оздобленим перлинами, лелітками, бісером і квітковими аплікаціями.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко і Юрій Савранський

Усі ці перевтілення стали частиною сценічної історії, яку Наталка розповідала глядачам за допомогою поезії, музики, пластики та відеопроєкцій.

Наталка Денисенко

В основу моновистави лягла поезія сучасних українських авторів. За звичним жіночим «у мене все добре» Денисенко порушила важливі теми, про які часто мовчать: материнство, дитинство, підліткові страхи, досвід війни, насильство, біль утрат, любов і бажання бути почутою.

Наталка Денисенко

Постановка адресована не лише жіночій аудиторії, а й чоловікам, які прагнуть краще зрозуміти внутрішній світ своїх партнерок, матерів і доньок.

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Привітати акторку з прем’єрою і підтримати її прийшли друзі й колеги: Олексій Комаровський, Анна Саліванчук, Саша Норова, Раміна Есхакзай, Оксана Гутцайт, Олександр та Інна Педан й інші.

Наталка Денисенко та Олексій Комаровський

Анна Саліванчук

Саша Норова

Олександр та Інна Педан

Раміна Есхакзай

Неля Шовкопляс

Діана Глостер

Єгор Андрюшин

Після прем’єри Наталка поділилася своїми емоціями і подякувала глядачам за підтримку.

«Я безмежно вдячна кожному, хто розділив зі мною цей вечір! Це був неймовірно теплий, чуттєвий і дуже важливий для мене момент. Для мене ця вистава — можливість поговорити про те, про що ми часто мовчимо: про справжні почуття, страхи, любов і бажання бути почутими. Хочеться, щоб кожен глядач знайшов у цій історії щось своє», — розповіла Денисенко.

Наталка Денисенко

Вистава також має благодійну мету. Наталка долучилася до ініціативи «Будь гучною» від ГО «Землячки». Мета збору — забезпечити 500 українських захисниць зимовою військовою формою, пошитою з урахуванням особливостей жіночої анатомії.

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Наталка Денисенко

Вже 11 листопада Денисенко вирушає з моновиставою у тур містами України. Виступи заплановані у Житомирі (11 листопада), Рівному (12 листопада), Ужгороді (13 листопада), Львові (14 листопада), Вінниці (15 листопада), Хмельницькому (16 листопада), Кропивницькому (19 листопада), Чернігові (21 листопада) та Дніпрі (26 листопада).

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