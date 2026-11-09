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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
221
Час на прочитання
2 хв

У білосніжних вбраннях і з романтичною зачіскою: Наталка Денисенко презентувала відверту моновиставу

Акторка вийшла на сцену у ніжних образах і розповіла глядачам емоційну історію про жіночі переживання, страхи, любов і втрати.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Наталка Денисенко

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко презентувала свою нову моновиставу «Про що мовчить жінка?», прем’єрний показ якої зібрав повний зал глядачів.

Для виступу артистка обрала ніжні і жіночні образи у своєму улюбленому білому кольорі, які гармонійно доповнювали атмосферу постановки.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко

На сцені Наталка з’явилася у розкішній білій сукні міді з пишною багатошаровою спідницею, об’ємними напівпрозорими рукавами і воланами. Лук акторка доповнила білими туфлями-човниками на підборах. У Денисенко було романтична зачіска з локонами і ніжний макіяж.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко

Під час вистави акторка також постала у білій мінісукні-сорочці з об’ємними рукавами та декоративними ґудзиками, а в одному з епізодів — у довгому білому плащі-накидці вільного крою з каптуром, оздобленим перлинами, лелітками, бісером і квітковими аплікаціями.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко і Юрій Савранський

Наталка Денисенко і Юрій Савранський

Усі ці перевтілення стали частиною сценічної історії, яку Наталка розповідала глядачам за допомогою поезії, музики, пластики та відеопроєкцій.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко

В основу моновистави лягла поезія сучасних українських авторів. За звичним жіночим «у мене все добре» Денисенко порушила важливі теми, про які часто мовчать: материнство, дитинство, підліткові страхи, досвід війни, насильство, біль утрат, любов і бажання бути почутою.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко

Постановка адресована не лише жіночій аудиторії, а й чоловікам, які прагнуть краще зрозуміти внутрішній світ своїх партнерок, матерів і доньок.

Привітати акторку з прем’єрою і підтримати її прийшли друзі й колеги: Олексій Комаровський, Анна Саліванчук, Саша Норова, Раміна Есхакзай, Оксана Гутцайт, Олександр та Інна Педан й інші.

Наталка Денисенко та Олексій Комаровський

Наталка Денисенко та Олексій Комаровський

Анна Саліванчук

Анна Саліванчук

Саша Норова

Саша Норова

Олександр та Інна Педан

Олександр та Інна Педан

Раміна Есхакзай

Раміна Есхакзай

Неля Шовкопляс

Неля Шовкопляс

Діана Глостер

Діана Глостер

Єгор Андрюшин

Єгор Андрюшин

Після прем’єри Наталка поділилася своїми емоціями і подякувала глядачам за підтримку.

«Я безмежно вдячна кожному, хто розділив зі мною цей вечір! Це був неймовірно теплий, чуттєвий і дуже важливий для мене момент. Для мене ця вистава — можливість поговорити про те, про що ми часто мовчимо: про справжні почуття, страхи, любов і бажання бути почутими. Хочеться, щоб кожен глядач знайшов у цій історії щось своє», — розповіла Денисенко.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко

Вистава також має благодійну мету. Наталка долучилася до ініціативи «Будь гучною» від ГО «Землячки». Мета збору — забезпечити 500 українських захисниць зимовою військовою формою, пошитою з урахуванням особливостей жіночої анатомії.

Наталка Денисенко

Наталка Денисенко

Вже 11 листопада Денисенко вирушає з моновиставою у тур містами України. Виступи заплановані у Житомирі (11 листопада), Рівному (12 листопада), Ужгороді (13 листопада), Львові (14 листопада), Вінниці (15 листопада), Хмельницькому (16 листопада), Кропивницькому (19 листопада), Чернігові (21 листопада) та Дніпрі (26 листопада).

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