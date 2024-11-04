У білявій перуці та з сумкою-гарбузом: Сінді Кроуфорд приміряла образ Мерилін Монро

Супермодель показала, який вигляд мала у 1996 році.
58-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – показала у своєму Instagram фотографію та відео, зроблені 28 років тому. Швидше за все, це було якесь шоу, присвячене святкуванню Геловіна.
На фото Сінді позує в довгій білій сукні, розшитій стразами, і з білявою пишною перукою. Її образ – мабуть, натхненний легендарною Мерилін Монро – доповнюють кольє з великим камінням, червона помада та сумка у вигляді гарбуза.
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"Геловін 96-го. Гарний привід випустити на волю свою внутрішню Мерілін", — написала Сінді. Традиційно, фоловери засипали супермодель компліментами у коментарях.
Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд вже показувала знімок у схожому образі, тільки він був відвертішим, оскільки вона позувала топлес.
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