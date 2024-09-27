У білявому перуці та панчохах: Ріанна підкреслила пишні форми яскравою білизною

Співачка презентувала новинку свого бренду спідньої білизни.
36-річна співачка та бізнесвумен – Ріанна – сама показала новинку свого бренду Savage X Fenty. На нових фото у Instagram вона позує у яскравому образі.
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Ріанна одягла жовтий комплект мереживної білизни, що складається з бюстгальтера, трусів, пояса для панчох, панчох та високих рукавичок. На її голові була світла перука, а на ногах – золоті сабо на підборах.
На одному з кадрів співачка позувала біля рояля, обшитого білим мереживом.
У підписі до знімків вона написала, що це перший комплект нової мереживної колекції Lavish Lace.
Нагадаємо, раніше Ріанна з'явилася на презентації у вбранні трендового кольору вершкового масла. Зірка відвідала презентацію нової лінійки своєї косметики для волосся Fenty Hair.
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