У білявому перуці та панчохах: Ріанна підкреслила пишні форми яскравою білизною

36-річна співачка та бізнесвумен – Ріанна – сама показала новинку свого бренду Savage X Fenty. На нових фото у Instagram вона позує у яскравому образі.

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Ріанна одягла жовтий комплект мереживної білизни, що складається з бюстгальтера, трусів, пояса для панчох, панчох та високих рукавичок. На її голові була світла перука, а на ногах – золоті сабо на підборах.

На одному з кадрів співачка позувала біля рояля, обшитого білим мереживом.

Фото: Інстаграм Ріанни

У підписі до знімків вона написала, що це перший комплект нової мереживної колекції Lavish Lace.

Нагадаємо, раніше Ріанна з'явилася на презентації у вбранні трендового кольору вершкового масла. Зірка відвідала презентацію нової лінійки своєї косметики для волосся Fenty Hair.

Ріанна / Фото: Getty Images

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