У білих мінішортах і жакеті з квітами: 71-річна Крісті Брінклі на світському івенті

Крісті Брінклі / © Getty Images

Реклама

71-річна Крісті Брінклі відвідує вечір авторів 2025 року в бібліотеці Іст-Гемптона. Модель приїхала на захід у білих коротких шортах та білому подовженому жакеті з різнокольоровою квітковою вишивкою. Взута Крісті була в яскраві червоні балетки, а на плечі в неї висіла велика плетена сумка.

Блондинка розпустила волосся, зробила виразний макіяж очей і трохи підкреслила губи блиском. На пальці у моделі сяяла каблучка з великим каменем, а на зап’ясті був годинник.

Крісті Брінклі / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Брінклі у купальнику позувала для глянсової фотосесії. Вона знялася для журналу Social Life Magazine.