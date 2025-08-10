- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 79
- Час на прочитання
- 1 хв
У білих мінішортах і жакеті з квітами: 71-річна Крісті Брінклі на світському івенті
Відома американська модель Крісті Брінклі захопила своїм аутфітом на світському заході у Нью-Йорку.
71-річна Крісті Брінклі відвідує вечір авторів 2025 року в бібліотеці Іст-Гемптона. Модель приїхала на захід у білих коротких шортах та білому подовженому жакеті з різнокольоровою квітковою вишивкою. Взута Крісті була в яскраві червоні балетки, а на плечі в неї висіла велика плетена сумка.
Блондинка розпустила волосся, зробила виразний макіяж очей і трохи підкреслила губи блиском. На пальці у моделі сяяла каблучка з великим каменем, а на зап’ясті був годинник.
Нагадаємо, нещодавно ми показували, як Брінклі у купальнику позувала для глянсової фотосесії. Вона знялася для журналу Social Life Magazine.