У білих широких штанях і чорних лоферах: Олівія Вайлд під прицілом папараці

Олівія Вайлд / © Getty Images

Реклама

Олівія Вайлд потрапила під приціл папараці біля студії CBS у Нью-Йорку. Вона з’явилася там у стриманому стильному аутфіті.

Акторка обрала чорний укорочений трикотажний топ з короткими рукавами, який вона поєднала з білими широкими штанями із защипами. Образ знаменитості доповнив тонкий чорний ремінь із лаконічною пряжкою, що вдало підкреслив контрастну кольорову гаму вбрання.

Олівія Вайлд / © Getty Images

До аутфіту Вайлд підібрала чорні шкіряні лофери і чорні сонцезахисні. На плечі у неї висіла кремова сумка-шопер з червоними ручками. В Олівії була хвиляста зачіска і майже непомітний макіяж. На зап’ястях у неї був золотий браслет з камінням і чорна гумка для волосся.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно в український прокат вийшла комедійна драма «Сусіди зверху» — фільм про складні стосунки пар​ з їхніми кризами, ревнощами і компромісами. Олівія Вайлд зіграла одну з головних ролей, а також виступила режисеркою стрічки.

Новини партнерів