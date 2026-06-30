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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
1 хв

У білих широких штанях і чорних лоферах: Олівія Вайлд під прицілом папараці

42-річна акторка і режисерка показала, як створити бездоганний повсякденний образ у мінімалістичній чорно-білій гамі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Олівія Вайлд

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд потрапила під приціл папараці біля студії CBS у Нью-Йорку. Вона з’явилася там у стриманому стильному аутфіті.

Акторка обрала чорний укорочений трикотажний топ з короткими рукавами, який вона поєднала з білими широкими штанями із защипами. Образ знаменитості доповнив тонкий чорний ремінь із лаконічною пряжкою, що вдало підкреслив контрастну кольорову гаму вбрання.

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд / © Getty Images

До аутфіту Вайлд підібрала чорні шкіряні лофери і чорні сонцезахисні. На плечі у неї висіла кремова сумка-шопер з червоними ручками. В Олівії була хвиляста зачіска і майже непомітний макіяж. На зап’ястях у неї був золотий браслет з камінням і чорна гумка для волосся.

Нагадаємо, нещодавно в український прокат вийшла комедійна драма «Сусіди зверху» — фільм про складні стосунки пар​ з їхніми кризами, ревнощами і компромісами. Олівія Вайлд зіграла одну з головних ролей, а також виступила режисеркою стрічки.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
179
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