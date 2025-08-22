У білизняній мінісукні з мереживом: Зої Кравіц у спокусливому образі позувала на івенті у Франції

Зої Кравіц / © Getty Images

Зої Кравіц у межах промотуру нового фільму «Спіймати на гарячому» («Caught Stealing»), у якому вона зіграла головну роль, відвідала фотокол стрічки у кінотеатрі Max Linder у Парижі.

На івенті акторка зʼявилася у спокусливому образі. На ній була шовкова мінісукня кольору крем-брюле у білизняному стилі на тонких бретельках і з мереживом на ліфі і подолі, під якою був відсутній бюстгальтер.

Зої Кравіц / © Getty Images

Вбрання зірка доповнила чорними мюлями на шпильках Manolo Blahnik Jada, в яких виходила у світ вже не вперше. Кравіц зібрала волосся у хвіст, зробила натуральний макіяж і завершила лук лаконічними сережками.

Нагадаємо, на фотоколі фільму «Спіймати на гарячому» на терасі готелю Shangri-La Hotel Paris з виглядом на Ейфелову вежу Зої Кравіц зʼявилася у білому кроптопі, під яким не було білизни.