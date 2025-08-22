- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 126
- Час на прочитання
- 1 хв
У білизняній мінісукні з мереживом: Зої Кравіц у спокусливому образі позувала на івенті у Франції
36-річна акторка і донька Ленні Кравіца у своєму аутфіті зробила ставку на пікантності.
Зої Кравіц у межах промотуру нового фільму «Спіймати на гарячому» («Caught Stealing»), у якому вона зіграла головну роль, відвідала фотокол стрічки у кінотеатрі Max Linder у Парижі.
На івенті акторка зʼявилася у спокусливому образі. На ній була шовкова мінісукня кольору крем-брюле у білизняному стилі на тонких бретельках і з мереживом на ліфі і подолі, під якою був відсутній бюстгальтер.
Вбрання зірка доповнила чорними мюлями на шпильках Manolo Blahnik Jada, в яких виходила у світ вже не вперше. Кравіц зібрала волосся у хвіст, зробила натуральний макіяж і завершила лук лаконічними сережками.
Нагадаємо, на фотоколі фільму «Спіймати на гарячому» на терасі готелю Shangri-La Hotel Paris з виглядом на Ейфелову вежу Зої Кравіц зʼявилася у білому кроптопі, під яким не було білизни.