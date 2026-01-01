- Дата публікації
У білизняній сукні та пудрових туфлях: ефектна Ріта Ора прогулялася Нью-Йорком
35-річна співачка знову потрапила під приціл фотографів прогулюючись Нью-Йорком.
Ріта одяглася в мініатюрну сукню з мереживним оздобленням на декольте, зверху накинула стьобане пальто з хутряним оздобленням, взула замшеві туфлі пудрового кольору на підборах і в руках тримала сумку від Chloe із золотою круглою ручкою.
Ора зібрала волосся в низький пучок, зробила виразний макіяж на обличчі, а свій образ доповнила кольє з серцем на шиї і довгою прикрасою на золотому ланцюгу і з великим каменем. Також у неї на пальцях було кілька гарних каблучок.
Раніше цього тижня Ріту Ору вже кілька разів фотографували на вулицях Нью-Йорка папараці.