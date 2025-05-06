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- Шоу-бізнес
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У білизняній сукні з мереживом: Джорджина Родрігес у спокусливому образі позувала на Met Gala
31-річна модель, інфлюенсерка і кохана Кріштіану Роналду дебютувала на Балу Інституту костюма у вбранні від Vetements.
Джорджина Родрігес вперше відвідала Бал Інституту костюма Met Gala 2025, який відбувся у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку.
Для своєї дебютної появи красуня обрала чорну сукню в білизняному стилі від бренду Vetements. Вбрання було на тонких бретельках, прикрашене мереживом, мало шлейф і високий розріз, який дозволив демонструвати свої ноги.
Вбрання Родрігес скомбінувала з чорними гостроносими туфлями-човниками.
На шиї у Джорджини було діамантове кольє від Chopard, а на руці — каблучка з великим діамантом. Лук вона доповнила укладанням з мокрим ефектом і макіяжем із персиковими рум’янами.
Нагадаємо, напередодні Met Gala Джорджина Родрігес з’явилася у бежевому шкіряному жакеті, під який одягла чорне боді, і без спідниці.