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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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332
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1 хв

У білизняній сукні з мереживом: Джорджина Родрігес у спокусливому образі позувала на Met Gala

31-річна модель, інфлюенсерка і кохана Кріштіану Роналду дебютувала на Балу Інституту костюма у вбранні від Vetements.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Джорджина Родрігес вперше відвідала Бал Інституту костюма Met Gala 2025, який відбувся у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку.

/ © Associated Press

© Associated Press

Для своєї дебютної появи красуня обрала чорну сукню в білизняному стилі від бренду Vetements. Вбрання було на тонких бретельках, прикрашене мереживом, мало шлейф і високий розріз, який дозволив демонструвати свої ноги.

/ © Associated Press

© Associated Press

Вбрання Родрігес скомбінувала з чорними гостроносими туфлями-човниками.

/ © Associated Press

© Associated Press

На шиї у Джорджини було діамантове кольє від Chopard, а на руці — каблучка з великим діамантом. Лук вона доповнила укладанням з мокрим ефектом і макіяжем із персиковими рум’янами.

/ © Associated Press

© Associated Press

Нагадаємо, напередодні Met Gala Джорджина Родрігес з’явилася у бежевому шкіряному жакеті, під який одягла чорне боді, і без спідниці.

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