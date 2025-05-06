У білизняній сукні з мереживом: Джорджина Родрігес у спокусливому образі позувала на Met Gala

Джорджина Родрігес / © Associated Press

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Джорджина Родрігес вперше відвідала Бал Інституту костюма Met Gala 2025, який відбувся у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку.

© Associated Press

Для своєї дебютної появи красуня обрала чорну сукню в білизняному стилі від бренду Vetements. Вбрання було на тонких бретельках, прикрашене мереживом, мало шлейф і високий розріз, який дозволив демонструвати свої ноги.

© Associated Press

Вбрання Родрігес скомбінувала з чорними гостроносими туфлями-човниками.

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© Associated Press

На шиї у Джорджини було діамантове кольє від Chopard, а на руці — каблучка з великим діамантом. Лук вона доповнила укладанням з мокрим ефектом і макіяжем із персиковими рум’янами.

© Associated Press

Нагадаємо, напередодні Met Gala Джорджина Родрігес з’явилася у бежевому шкіряному жакеті, під який одягла чорне боді, і без спідниці.