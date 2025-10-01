ТСН у соціальних мережах

107
1 хв

У білизняній сукні з мереживом: Моніка Барбаро у пікантному образі позувала в обіймах колишнього безхатька

35-річна американська акторка сфотографувалася з відомим у Нью-Йорку Radio Man.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Моніка Барбаро і Radio Man

Моніка Барбаро і Radio Man / © Getty Images

Папараці заскочили Моніку Барбаро у Нью-Йорку на знімальному майданчику фільму «One Night Only», коли вона мило фотографувалася з відомим колишнім безхатьком Radio Man. Чоловік обіймав її за талію, а вона поклала руки йому на плечі.

Справжнє ім’я Radio Man — Крейг Кастальдо, але більше він відомий як «Радіомен» через радіо, яке часто носить на шиї. Чоловік прославився завдяки появі понад 100 разів у фільмах і ТВ шоу як камео.

Моніка Барбаро і Radio Man / © Getty Images

Моніка мала кокетливий вигляд. На ній була коричнева шовкова сукня міді у білизняному стилі. Вбрання мало мереживо, пікантне декольте і тонкі бретельки.

Аутфіт Барбаро доповнила чорними мюлями на шпильках. У неї було укладання з м’якими локонами, ніжний макіяж і лаконічні сережки-кільця у вухах. Лук зірка завершила коричневою замшевою сумкою.

Radio Man був одягнегий у чорну олімпійку, сорочку, рвані джинси і червоно-чорний козирок.

Нагадаємо, нещодавно папараці зазнімкували як Radio Man фотографувався з Леонардо Ді Капріо.

107
