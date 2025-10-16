ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
1 хв

У білизняних трусиках і за руку з коханим: папараці заскочили Алессандра Амбросіо дорогою на афтепаті

44-річна супермодель у міні похизувалася стрункими ногами.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Алессандра Амбросіо з коханим

Алессандра Амбросіо з коханим / © Getty Images

Алессандра Амбросіо була легендарною зіркою на Victoria’s Secret Fashion Show 2025. На подіумі вона постала у розкішних комплектах білизни — у чорному і золотистому — і з величезними крилами.

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Після шоу Але потрапила до об’єктивів папараці, коли за руку з коханим, австралійським дизайнером ювелірних виробів і засновником однойменного бренду Баком Палмером йшла на афтепаті Victoria’s Secret.

Алессандра Амбросіо і Бак Палмер / © Getty Images

Алессандра Амбросіо і Бак Палмер / © Getty Images

Модель була одягнена у чорний топ із мереживом, із-під якого визирав білий бюстгальтер, й у білизняні білі трусики з рюшами.

Лук Амбросіо доповнила чорною шкіряною косухою, чорними капроновими колготами, контрастними червоними босоніжками на шпильках і леопардовою сумочкою.

У моделі було зібране волосся у хвіст із випущеними пасмами волосся, макіяж смокі-айс, червоно-коричневі сережки у вухах і каблучки на руках.

На Бакові була бежева дублянка, чорна футболка, чорні джинси і чорні замшеві туфлі.

Нагадаємо, у Мережі зявилися перші кадри з бекстейджу, як моделі, зокрема Алессандра Амбросіо, готувалися до виходу на подіум шоу.

Дата публікації
Кількість переглядів
164
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie