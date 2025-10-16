У білизняних трусиках і за руку з коханим: папараці заскочили Алессандра Амбросіо дорогою на афтепаті

Алессандра Амбросіо з коханим / © Getty Images

Алессандра Амбросіо була легендарною зіркою на Victoria’s Secret Fashion Show 2025. На подіумі вона постала у розкішних комплектах білизни — у чорному і золотистому — і з величезними крилами.

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Після шоу Але потрапила до об’єктивів папараці, коли за руку з коханим, австралійським дизайнером ювелірних виробів і засновником однойменного бренду Баком Палмером йшла на афтепаті Victoria’s Secret.

Алессандра Амбросіо і Бак Палмер / © Getty Images

Модель була одягнена у чорний топ із мереживом, із-під якого визирав білий бюстгальтер, й у білизняні білі трусики з рюшами.

Лук Амбросіо доповнила чорною шкіряною косухою, чорними капроновими колготами, контрастними червоними босоніжками на шпильках і леопардовою сумочкою.

У моделі було зібране волосся у хвіст із випущеними пасмами волосся, макіяж смокі-айс, червоно-коричневі сережки у вухах і каблучки на руках.

На Бакові була бежева дублянка, чорна футболка, чорні джинси і чорні замшеві туфлі.

Нагадаємо, у Мережі зявилися перші кадри з бекстейджу, як моделі, зокрема Алессандра Амбросіо, готувалися до виходу на подіум шоу.