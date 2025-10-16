- Дата публікації
У білизняних трусиках і за руку з коханим: папараці заскочили Алессандра Амбросіо дорогою на афтепаті
44-річна супермодель у міні похизувалася стрункими ногами.
Алессандра Амбросіо була легендарною зіркою на Victoria’s Secret Fashion Show 2025. На подіумі вона постала у розкішних комплектах білизни — у чорному і золотистому — і з величезними крилами.
Після шоу Але потрапила до об’єктивів папараці, коли за руку з коханим, австралійським дизайнером ювелірних виробів і засновником однойменного бренду Баком Палмером йшла на афтепаті Victoria’s Secret.
Модель була одягнена у чорний топ із мереживом, із-під якого визирав білий бюстгальтер, й у білизняні білі трусики з рюшами.
Лук Амбросіо доповнила чорною шкіряною косухою, чорними капроновими колготами, контрастними червоними босоніжками на шпильках і леопардовою сумочкою.
У моделі було зібране волосся у хвіст із випущеними пасмами волосся, макіяж смокі-айс, червоно-коричневі сережки у вухах і каблучки на руках.
На Бакові була бежева дублянка, чорна футболка, чорні джинси і чорні замшеві туфлі.
Нагадаємо, у Мережі зявилися перші кадри з бекстейджу, як моделі, зокрема Алессандра Амбросіо, готувалися до виходу на подіум шоу.