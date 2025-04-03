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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
1 хв

У бірюзовій блузці і штанях з паєтками: американська акторка у гламурному луку вийшла на сцену CinemaCon

54-річна Реджина Голл разом із Леонардо Ді Капріо представила майбутню стрічку, у якій зіграли.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Реджина Голл

Реджина Голл / © Associated Press

Американська акторка Реджина Голл разом із колегами — Леонардо Ді Капріо і Теяною Тейлор презентувала майбутній фільм Пола Томаса Андерсона «Одна битва за іншою» від студії Warner Bros. Pictures, у якому вони знялися. Івент відбувся у межах виставки кіноіндустрії CinemaCon 2025 в Caesars Palace у Лас-Вегасі. Фільм вийде у прокат восени цьогоріч.

Реджина Голл, Теяна Тейлор і Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Реджина Голл, Теяна Тейлор і Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Голл обрала для свого виходу гламурний аутфіт. На ній була світло-бірюзова атласна блузка з пікантним вирізом та екстравагантні широкі срібні штани із довгими вставками, наче спідниця, по боках.

Реджина Голл / © Associated Press

Реджина Голл / © Associated Press

Образ Реджина доповнила срібними босоніжками і коктейльною каблучкою. Вона зробила стильне укладання, макіяж із персиковими рум’янами і довгими віями.

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