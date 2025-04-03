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- Шоу-бізнес
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У бірюзовій блузці і штанях з паєтками: американська акторка у гламурному луку вийшла на сцену CinemaCon
54-річна Реджина Голл разом із Леонардо Ді Капріо представила майбутню стрічку, у якій зіграли.
Американська акторка Реджина Голл разом із колегами — Леонардо Ді Капріо і Теяною Тейлор презентувала майбутній фільм Пола Томаса Андерсона «Одна битва за іншою» від студії Warner Bros. Pictures, у якому вони знялися. Івент відбувся у межах виставки кіноіндустрії CinemaCon 2025 в Caesars Palace у Лас-Вегасі. Фільм вийде у прокат восени цьогоріч.
Голл обрала для свого виходу гламурний аутфіт. На ній була світло-бірюзова атласна блузка з пікантним вирізом та екстравагантні широкі срібні штани із довгими вставками, наче спідниця, по боках.
Образ Реджина доповнила срібними босоніжками і коктейльною каблучкою. Вона зробила стильне укладання, макіяж із персиковими рум’янами і довгими віями.