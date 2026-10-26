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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
1 хв

У бірюзовій мінісукні з рюшами: співачка у ляльковому образі продемонструвала струнку фігуру

20-річна Маккенна Грейс зачарувала всіх довкола кокетливим вбранням.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Маккенна Грейс

Маккенна Грейс / © Getty Images

Американську акторку та співачку Маккенну Грейс папараці заскочили під час її появи на вулицях Нью-Йорка. Зірка мала чарівний вигляд у романтичному аутфіті, який нагадував образ казкової принцеси.

На Маккенні була коротка атласна сукня ніжного бірюзового відтінку з пишною спідницею, яка красиво підкреслила її стрункі ноги. Вбрання мало корсетний ліф із драпуванням, фігурне декольте з рюшами, короткі рукави-ліхтарики та акцент на талії. Збоку спідницю прикрашала декоративна кольорова квіткова композиція.

Маккенна Грейс / © Getty Images

Маккенна Грейс / © Getty Images

Свій ляльковий образ Грейс доповнила гостроносими туфлями на підборах, прикрашеними різнокольоровими квітковими аплікаціями. У руці вона тримала екстравагантну яскраву сумочку у формі метелика, оздоблену рожевими і золотистими кристалами.

У вухах в акторки були невеликі сережки-кільця, на шиї — витончені сріблясті ланцюжки з підвісками, а на пальцях — каблучки. Волосся вона уклала м’якими хвилями і прикрасила зачіску на скронях маленькими блакитними заколками у формі метеликів.

Макіяж Маккенна зробила у ніжних відтінках, підкресливши очі тушшю і золотистими тінями, а губи — рожевою помадою.

Нагадаємо, Маккенна Грейс лимонною мінісукнею підкреслила струнку фігуру.

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