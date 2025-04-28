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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
251
Час на прочитання
2 хв

У бірюзовій сукні з прозорими деталями: Блейк Лайвлі заворожила всіх своїм вбранням

Акторка відвідала прем'єру фільму у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Блейк Лайвлі

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі — зірка серіалу «Пліткарка» — вкотре продемонструвала, що вона справжня королева червоних доріжок та однією з найстильніших голлівудських красунь. Акторка вийшла до фотографів у розкішній довгій сукні від свого улюбленого бренду Tamara Ralph, яка була представлена в колекції весна-літо 2025 року.

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Вбрання Блейк було виконане у ніжному бірюзовому кольорі та ідеально підкреслювало її фігуру. У сукні був глибокий виріз, який ынтригував та підкреслював груди, тонкі бретельки, а також дуже креативно оформлений корсет, адже у нього була бежева підкладка тканини, яка створювала «голий» ефект, а також візерунок хрест-навхрест.

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Ця елегантна сукня довжиною до підлоги не потребувала додаткових аксесуарів, проте Блейк все ж таки додала до неї яскраві прикраси від Lorraine Schwartz Jewelry. Зокрема акторка носила довгі бірюзові сережки, а також кілька браслетів персикового кольору та каблучки. Також на ній були мюлі зі стразами від Christian Louboutin.

Своє красиве волосся Лайвлі уклала в улюблену об’ємну зачіску з легкими локонами. На її обличчі був гламурний макіяж із блискучими тінями.

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Компанію Блейк на червоній доріжці склав її чоловік Раян Рейнольдс.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / © Associated Press

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс / © Associated Press

Акторка презентувала в цьому красивому вбранні в Нью-Йорку фільм «Ще одне просте прохання», який став продовженням комедійного кримінального трилера «Просте прохання». Тому захід відвідала й Анна Кендрік, яка також зіграла у цій картині.

Блейк Лайвлі та Ганна Кендрік / © Associated Press

Блейк Лайвлі та Ганна Кендрік / © Associated Press

Прем’єра фільму відбулася на фестивалі South by Southwest 7 березня 2025 року, а його вихід на Amazon Prime Video заплановано на 1 травня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
251
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