Елізабет Дебікі / © Associated Press

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Елізабет Дебікі відвідала прем’єру фільму Netflix «Подальші пригоди Кліффа Бута» (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth), яка відбулася у кінотеатрі BFI IMAX Waterloo у Лондоні.

Елізабет Дебікі / © Associated Press

На заході акторка постала у розкішному вбранні з кутюрної колекції Valentino весна-літо 2026, створеної креативним директором Модного дому Алессандро Мікеле.

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Елізабет Дебікі / © Associated Press

На Елізабет була бірюзово-блакитна сукня максі з глибоким драпованим декольте, під яким не було бюстгальтера, і відвертими вирізами з боків. Вбрання ідеально підкреслило її струнку фігуру, а довгий шлейф, який красиво стелився червоною доріжкою, додав образу драматичності.

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Елізабет Дебікі / © Associated Press

Аутфіт акторка доповнила золотистими босоніжками на пласкій підошві від Essen і довгими золотими сережками з діамантами від Glenn Spiro. У неї було укладання з підкрученими всередину кінчиками і макіяж з виразними віями, ніжним рум’янцем і рожево-коричневим блиском на губах.

Елізабет Дебікі / © Associated Press

Елізабет Дебікі / © Associated Press

До слова, партнер Дебікі за фільмом Бред Пітт пропустив прем’єру у Лондоні через грип.

Стрічка «Подальші пригоди Кліффа Бута» є продовженням історії персонажа Пітта з фільму «Одного разу в Голлівуді», за роль у якому актор отримав «Оскар». Режисером картини став Девід Фінчер, а сценаристом — Квентін Тарантіно. Дебікі зіграла у фільмі агентку з пошуку талантів Карен Кросбі.

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